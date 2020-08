Ancora tende sulle spiagge di Vergine Maria e dell’Arenella a Palermo, in vista della notte di Ferragosto.

Le ordinanze del Comune, i presidi delle forze dell’ordine e la paura per il diffondersi del virus sembrano non preoccupare le famiglie che hanno scelto di trascorrere la notte secondo tradizione: in tenda davanti al mare.

