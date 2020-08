A Palermo attivati i dissuasori a scomparsa davanti al teatro Massimo: "Centro più sicuro"

I primi dissuasori a scomparsa di Palermo sono attivi da oggi in piazza Verdi. Funzionano con la lettura elettronica delle targhe e si abbassano soltanto al passaggio dei mezzi delle forze dell'ordine e di emergenza e ai pochissimi residenti che hanno i garage nel primo tratto di via Maqueda, che è diventata zona pedonale.

"Speriamo che possa essere completata tutta l'opera che prevede i dissuasori anche in altri punti del centro storico", dichiara il questore di Palermo, Renato Cortese. "Oggi le minacce alla sicurezza sono tante e di diverso tipo, non si possono escludere insidie di ogni genere, ben vengano dunque iniziative come queste che rafforzano l'apporto di sicurezza nel suo complesso"

"Avere i dissuasori significa coniugare mobilità con vivibilità e sicurezza - dichiara il sindaco Leoluca Orlando -. Occorre tempo ma su una cosa non si torna indietro: la mobilità deve essere sostenibile, aumentare la sicurezza anche dal punto di vista atmosferico".

