Riaperta via Palinuro a Mondello, Orlando: "Pedonalizzazione passo successivo"

Aperto al traffico il tratto finale di via Palinuro, a Mondello. Un intervento strategico per la viabilità perchè il collegamento che si realizza tra via Galatea e via Mondello permetterà un accesso alternativo alla borgata marinara.

La realizzazione di questi lavori era attesa da circa vent'anni dai residenti che hanno sempre lamentato il degrado della zona piena di sporcizia e zanzare, così come dichiarato da uno dei cittadini presenti alla cerimonia di inaugurazione.

Il sindaco Leoluca Orlando, accompagnato dagli assessori Sergio Marino e Maria Prestigiacomo, non ha nascosto le criticità che hanno seguito la realizzazione di questo nuovo tratto di strada.

"Si avvia un ulteriore contributo alla ripresa di Mondello. L'amministrazione comunale - sottolinea il sindaco - è interessata alla pedonalizzazione. Lunedì riapriamo le aree a parcheggio che sono rimaste chiuse e quindi facciamo la sperimentazione ad agosto per capire come funziona tutto il sistema: via Palinuro ricostruita ed i parcheggi riaperti. Finito questo mese di sperimentazione dal primo settembre sarà pedonalizzato, con tutta probabilità, per intero, il tratto che va da Valdesi al paese".

