Lavori dopo il nubifragio a Palermo: così viene rimosso il fango in viale Regione

Continuano senza sosta le operazioni di sgombero di viale Regione Siciliana, sia dal fango che dalle auto rimaste sommerse dalla pioggia mercoledì pomeriggio. Il nubifragio che si è abbattuto in città ha messo in ginocchio diversi automobilisti che, riusciti a fuggire dalle loro auto, hanno visto le vetture completamente inghiottite dall'acqua.

Oggi ai lavori di ripristino, i vigili del fuoco sono stati affiancati dall'Esercito, ossia il quarto reggimento genio guastatori di Palermo.

Sottopassi interamente allagati, che hanno imposto la chiusura di alcuni tratti della circonvallazione dal tratto di via Leonardo Da Vinci a via Belgio.

Un situazione che ha inevitabilmente generato il caos nelle vie limitrofe a viale Regione Siciliana. Lunghe colonne di auto in viale Strasburgo e automobilisti costretti a deviare per strade alternative, come quelle di Pallavicino, o viale del Fante per raggiungere il posto di lavoro o per fare ritorno a casa.

