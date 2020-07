A Palermo il "Festino che non c'è", deposta la corona di fiori a Palazzo delle Aquile

Un festino diverso, anti-covid e che quindi andrà in scena in versione decisamente ridotta. Palermo si prepara al “Festino che non c’è”, in programma questa settimana e che raggiungerà il clou tra domani e mercoledì.

Celebrazioni ampiamente modificate per l'emergenza Coronavirus, senza cortei, senza musica, senza artisti.

Oggi è stata deposta corona di fiori a Palazzo delle Aquile, con l’arcivescovo Corrado Lorefice e il sindaco Leoluca Orlando. Un’ulteriore tappa d’avvicinamento a quello che sarà comunque un Festino storico.

