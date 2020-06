Bancarotta, arrestato Ginatta: i soldi della Blutec anche per comprare biglietti dello stadio

Nuovo arresto per l'imprenditore Roberto Ginatta. Il settantatreenne ex presidente della Blutec di Termini Imerese, che era finito ai domiciliari, questa mattina è stato nuovamente arrestato dai finanzieri del nucleo di polizia economico finanziaria di Palermo. Si tratta di uno dei tre indagati raggiunti da provvedimenti cautelari. Gli altri sono il figlio di Ginatta, Matteo Orlando, 26 anni, e per Giovanna Desiderata, 76 anni, contabile storica del gruppo di Rivoli (Torino) che si occupa di componentistica per auto.

L’inchiesta è quella condotta dalla Procura di Torino, sulla sparizione dei 16 milioni di finanziamenti pubblici che erano destinati al rilancio dell’ex Fiat di Termini Imerese, sarebbero stati utilizzati per spese personali, persino per l'acquisto di biglietti e abbonamenti per assistere alle partite della Juventus (185 mila euro).

