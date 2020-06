Raid nel locale di Natale Giunta a Palermo: "Ho avuto paura, per fortuna erano solo ragazzetti"

"Per fortuna si è trattato di un'azione da ragazzetti. Da questo punto di vista sono strafelice, perchè temevo un attacco simile a quelli avvenuti in passato. Ma non è così. Si tratta di un episodio increscioso fatto da quattro deficienti". E' il commento dello chef Natale Giunta, dopo la notizia dell'individuazione degli autori dell'ultimo raid subìto il 10 giugno scorso nel suo ristorante, "Castello a Mare", di Palermo.

All'inizio si era pensato a una nuova intimidazione, collegata al passato dell0 chef, che è stato 8 anni sotto scorta dopo aver denunciato i suoi estorsori. "Ho avuto paura perchè ho ripensato a quanto accaduto in passato, ma per fortuna si è trattato solo di un episodio fatto da 4 ragazzini. Ringrazio la polizia per la velocità delle indagini", conclude Giunta.

© Riproduzione riservata