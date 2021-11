Palermo, hackerato il profilo Instagram di Natale Giunta: "Mi hanno chiesto un riscatto"

Natale Giunta ancora una volta nel mirino, questa volta da parte degli hacker. Allo chef palermitano, ieri, è stato rubato il profilo ufficiale di Instagram e gli è anche stato chiesto un riscatto.

"Ieri mi è arrivata una mail da Instagram nella quale mi si diceva che avevo violato un'immagine - racconta Giunta -. La cosa mi è parsa strana, perchè le immagini che inserisco sono tutte realizzate dai miei fotografi. Ho comunque risposto all'email, affermando che l'immagine era mia, ma non potevo pensare a cosa sarebbe avvenuto successivamente".

"Dopo poco tempo - continua lo chef - mi sono arrivati messaggi che mi chiedevano codici a due cifre per l'accesso ad Instagram fino a quando mi è stato tolto l'account. Ieri sera, poi, la richiesta di denaro: sono stato contattato una prima volta e mi venivano chiesti 1000 bitcoin e successivamente 2000 euro. Stamattina presenterò denuncia alla polizia postale".

"Non mi era mai successa una cosa simile. Ieri, preso dai mille impegni, ho risposto in maniera molto ingenua alla falsa mail di Instagram. La cosa davvero assurda è anche non riuscire ad avere un contatto diretto con questi grossi colossi social con cui poter interloquire e affrontare la vicenda e riavere il mio accesso".

