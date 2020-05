Rapina una farmacia e tenta un assalto a un supermercato, il video che incastra un 20enne a Palermo

La polizia ha eseguito un provvedimento di custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore di Stefano, 20 anni, accusato di rapina. Le indagini della Squadra mobile e degli agenti del commissariato Zisa lo hanno identificato come il complice di una tentata rapina a un supermercato in via Paolo Veronesi, commessa a Palermo il 23 maggio del 2019.

Nel febbraio dello stesso anno aveva messo a segno insieme ad altri due complici una rapina in una farmacia. In entrambi i casi fondamentali si sono rivelate le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

