Rapinano l'autista di un pullman a Palermo: fermati 3 extracomunitari

Tre cittadini extracomunitari, due ghanesi rispettivamente di 22 e 34 anni e un gambiano di 21 anni, sono stati arrestati dalla polizia. Sono accusati di una violenta rapina compiuta domenica pomeriggio ai danni dell’autista rumeno di un pullman di linea, proveniente dall’est Europa ed in transito a Palermo.

Il pullman era fermo in via Pecoraino per un guasto meccanico e l'autista sarebbe stato raggiunto all’interno della cabina da tre cittadini stranieri di origine sub sahariana. È nata una colluttazione a seguito della quale il conducente è stato derubato del proprio cellulare e di 100 euro.

La vittima ha denunciato i fatti ai poliziotti del Commissariato di P.S. “Brancaccio” e una delle pattuglie impegnate nelle ricerche si è diretta in via Messina Marina. Gli agenti avrebbero raggiunto ed identificato tre persone, fortemente sospettate a causa dell’elevato grado di somiglianza rispetto all’identikit tracciato in precedenza.

Ad essere identificati sono stati i due cittadini ghanesi e quello gambiano, addosso ai quali è stato ritrovato il cellulare sottratto alla vittima.

Il cellulare è stato quindi riconsegnato al legittimo proprietario.

© Riproduzione riservata