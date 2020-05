Maxi sequestro di mascherine a Termini Imerese: il video dell'operazione

Maxi-sequestro di mascherine a Termini Imerese. In una prima operazione effettuata durante un controllo nell'ambito del rispetto delle misure anti-covid, i finanzieri hanno sequestrato 900 mascherine in un negozio al dettaglio. I dispositivi, realizzati in Tnt (tessuto non tessuto), era dei requisiti minimi previsti sia dal Codice del Consumo sia dalle recenti disposizioni emanate dal governo.

Attraverso il piccolo negozio al dettaglio le fiamme gialle sono riuscite in seguito a risalire al fornitore, un’impresa di commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti vari e per la casa, sita nel medesimo Comune.

E' scattato quindi il maxi-sequestro di ben 38mila mascherine generiche, prive dei dati identificativi del produttore e/o distributore e, in alcuni casi, dei requisiti generali previsti dalla normativa nazionale sulla sicurezza dei prodotti.

Inoltre, alcune mascherine non riportavano l’indicazione per specificare che non si trattava di dispositivi di protezione individuale, in evidente contrasto con quanto indicato dal ministero dello Sviluppo Economico.

I finanzieri hanno contestato alle aziende coinvolte le relative sanzioni amministrative che possono arrivare fino 25.823 euro.

