Termini Imerese, sequestrati 150 mila articoli bigiotteria

Circa 150 mila articoli di bigiotteria tra cui brillantini, bracciali, orecchini e fermacapelli sono stati sequestrati, in un esercizio commerciale gestito da cittadini di etnia cinese, dai finanzieri del Gruppo di Termini Imerese perchè non conformi agli standard di sicurezza.

Nel corso dell’ispezione all’interno dei locali commerciali, sono stati trovati, sugli espositori, migliaia di articoli privi del previsto marchio CE, nonché delle indicazioni del produttore ed importatore, del luogo d’origine e delle istruzioni e precauzioni per l’utilizzo in violazione alla normativa sul commercio che impone il divieto di commercio sul territorio nazionale di qualsiasi articolo o confezione di prodotto che non riporti in forme chiaramente visibili e/o leggibili in lingua italiana tutte le informazioni destinate ai consumatori, quali ad esempio produttore, importatore e caratteristiche qualitative del prodotto.

Il legale rappresentante dell’impresa è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’irrogazione della sanzione amministrativa che può arrivare fino a un massimo di 25.823 euro.

© Riproduzione riservata