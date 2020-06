Coronavirus, dopo 3 mesi nessun positivo a Termini Imerese

Per la prima volta dopo tre mesi, si registrano zero contagi a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Lo rende noto il Commissario Straordinario del comune, Antonio Lo Presti, che parla di "un obiettivo raggiunto dopo un lungo e impegnativo cammino di prevenzione e controllo del territorio"

"Un passo significativo che occorre non mettere in discussione con comportamenti poco responsabili. Invito a continuare a rispettare le indicazioni fornite dal Ministero della Salute. Ringrazio tutti i cittadini, per il senso di responsabilità dimostrato; ringrazio il personale Medico e Sanitario, la Polizia Municipale, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e tutti i volontari".

