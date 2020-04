Furto nella scuola Falcone a Palermo, allagati i locali: "Portati via 3 motorini dell'acqua"

Furto nella scuola statale Falcone di via Marchese Nicolò Pensabene, nel quartiere Zen di Palermo. Qualcuno, dopo aver forzato una porta, si è intrufolato in uno scantinato, utilizzato come locale tecnico, portando via tre motorini per il sollevamento dell’acqua e provocando un allegamento.

Ad accorgersene è stato il personale della scuola che ha chiamato la preside Daniela Lo Verde. La dirigente scolastica a sua volta, in attesa di formalizzare la denuncia, ha chiesto l’intervento della polizia. La scuola non ha un sistema di videosorveglianza. (ANSA).

Video di Marcella Chirchio.

