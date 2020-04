Sorpresi di notte per strada, si oppongono ai controlli: tre arresti a Palermo

Tre palermitani C.G. 31enne e i fratelli L.R. 25enne e L.G. 30enne, tutti noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati la notte scorsa, intorno alle ore 01.30, nel quartiere dello “Sperone” dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Transitando per il passaggio Bernardino Verro, gli agenti hanno notato in strada i tre che a loro volta, vedendo la polizia, si sono nascosti tra le auto in sosta ma i poliziotti li hanno immediatamente raggiunti, chiedendo spiegazioni circa la loro presenza in quel luogo.

Uno dei tre fermati, approfittando della particolare concitazione del momento, è riuscito a sottrarsi al controllo e a far momentaneamente perdere le proprie tracce, continuando durante la fuga ad ingiuriare i poliziotti. A fatica gli altri due soggetti sono stati poi identificati e arrestati per il reato di resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale, nonché per rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale.

A distanza di qualche ora, L.G., che era fuggito, è stato individuato dagli agenti del Commissariato di P.S. “Brancaccio” ed identificato.

I poliziotti lo hanno arrestato per gli stessi reati contestati agli altri due. A suo carico, inoltre, pendeva la misura di prevenzione dell’Avviso Orale, emessa nel 2016 dal Questore di Palermo per fatti pregressi. Tutti e tre i giovani sono stati anche sanzionati per la violazioni delle misure emesse dal Governo per il contenimento dell’emergenza epidemiologica in atto.

