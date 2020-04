Una persona è rimasta uccisa in un incidente stradale che si è verificato in via Messina Marine, a Palermo. Altre tre persone avrebbero riportato ferite gravi. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un autobus e due auto. Sul posto stanno operando gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, la causa potrebbe essere un sorpasso azzardato. Il video di Piero Longo subito dopo il tragico schianto.

© Riproduzione riservata