Coronavirus, anche a Palermo un lungo applauso per medici e infermieri: il video del flashmob

Flashmob oggi, alle 12, in tutta Italia. Una nuova iniziativa dei cittadini per rimanere uniti contro l'emergenza coronavirus che tiene gli italiani confinati a casa. Sono stati invitati tutti ad affacciarsi alle finestre per un lungo applauso di ringraziamento a tutti coloro che stanno lavorando negli ospedali e di incoraggiamento per gli italiani che stanno affrontando questo difficile momento.

Tanti gli applausi uditi in varie parti di Palermo con gente che gridava "Bravi" e "Siete i nostri eroi" all'indirizzo proprio di chi in queste ore trascorre gran parte delle giornate negli ospedali di tutta Italia per fronteggiare l'emergenza.

Video di Marcella Chirchio

Le immagini del flashmob a San Giuseppe Jato

