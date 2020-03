Coronavirus, il flashmob dai balconi: a Palermo si canta "Fratelli d'Italia"

"Fratelli d'Italia" cantato a squarciagola, con forchette, posate e pentole magari a fare da strumenti improvvisati, per farsi forza l'uno con l'altro e per dire che l'Italia ce la farà. Da nord a sud, da Milano a Palermo, nelle città si sono organizzate, a partire diversi flashmob per rimanere uniti contro l'emergenza coronavirus che ci tiene confinati in casa. L'appello è partito dai social. Iniziative del genere andranno in scena anche domani e dopodomani. E nel capoluogo siciliano in tante strade si è dato il via all'inno di Mameli.

