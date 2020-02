Omicidio di Terrasini, la mamma di Paolo La Rosa: "Non vogliamo odio nè vendetta"

"Io vi chiedo un favore: non pensate di intervenire facendo in qualche modo vendetta, perchè noi non vogliamo questo. Noi non vogliamo vendetta. Fatelo per Paolo". È il commovente discorso che Loredana Zerbo, mamma di Paolo La Rosa, durante i funerali del giovane ha rivolto agli amici del figlio, ucciso a coltellate a Terrasini la notte fra domenica e lunedì.

"Noi crediamo nelle giustizia - continua -. Non vogliamo più nè odio nè violenza", ha detto dall'altare allestito per i funerali, indossando una maglietta bianca con sopra stampato il viso del figlio e la scritta: "Ci rivedremo di nuovo".

I funerali di Paolo La Rosa si sono svolti questo pomeriggio a Cinisi nella piazza davanti al municipio. Tante le persone che hanno partecipato per dare l'ultimo saluto al giovane. Le esequie sono state officiate dall'arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi.

© Riproduzione riservata