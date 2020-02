Omicidio di Terrasini, Cinisi in piazza per l'ultimo saluto a Paolo La Rosa

Una piazza di Cinisi gremita di circa 3 mila persone, in un silenzio pieno di lacrime e dolore, ha partecipato ai funerali del giovane Paolo La Rosa, il ventenne ucciso a coltellate a Terrasini a culmine la notte fra domenica e lunedì.

Tanta la commozione e la sofferenza negli occhi degli amici del giovane Paolo, con indosso delle magliette bianche con sopra stampato il volto del ragazzo e sotto la scritta: "Ci rivedremo di nuovo".

"Paolo amava la vita, amava viaggiare. Amava l'America", lo ricordano fra le lacrime alcuni amici.

Per l’omicidio di Paolo La Rosa è finito in carcere Alberto Mulè, mentre il cugino Filippo Mulè è indagato per favoreggiamento. Quest’ultimo è stato arrestato ieri per il tentato omicidio di Pierpaolo Celestre commesso il 7 settembre dello scorso anno sulla spiaggia Magaggiari, a Cinisi.

© Riproduzione riservata