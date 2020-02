Coronavirus, a Ballarò commercianti coi guanti: "Ma vendite in calo"

"Con una bella spremuta d'arancia, risolviamo il problema del Coronavirus". Non si perdono d'animo i commercianti del mercato Ballarò a Palermo dopo che per precauzione hanno iniziato ad usare i guanti per vendere la loro merce.

"Li ho sempre usati anche per rispetto del cliente, chi vede pulizia si avvicina volentieri", aggiunge un altro commerciante.

Poi, sul fronte delle vendite, c'è anche chi registra un calo: "Già il periodo non era bello, con questa emergenza Coronavirus le vendite sono calate ulteriormente".

Le interviste nel video di Marcella Chirchio.

