Mafia a Palermo, il video del blitz contro la famiglia dell'Arenella

Ecco il video dell'operazione White Shark con cui la Dia ha arrestato a Palermo otto persone tra cui i tre fratelli Gaetano, Pietro e Francesco Paolo Scotto.

Gaetano Scotto è da sempre ritenuto l'uomo dei misteri: accusato ingiustamente della strage di via D'Amelio e adesso parte civile nel processo sul depistaggio che è in corso a Caltanissetta, è indagato anche per l'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida insieme al boss Nino Madonia.

Scotto ha sempre negato di appartenere alla mafia e di essere coinvolto nell'omicidio di Villagrazia di Carini.

© Riproduzione riservata