Mafia a Palermo, colpo al clan dell'Arenella: il video con gli 8 arrestati, ecco chi sono

Otto persone arrestate, un duro colpo alla famiglia mafiosa dell’Arenella-Vergine Maria a Palermo. In questo video i destinatari del provvedimento eseguito questa mattina dalla Dia con l’operazione White Shark.

Gli indagati, responsabili a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione aggravata in concorso, intestazione fittizia aggravata ed altro sono (in ordine di comparsa nel video) Gaetano Scotto, 67 anni; Pietro Scotto, 70 anni; Antonio Scotto, 40 anni; Francesco Paolo Scotto, 72 anni; Giuseppe Costa, 52 anni; Paolo Galioto, 28 anni; Vito Barbera, 58 anni. Per loro è stata disposta la custodia in carcere. Domiciliari, invece, Antonino Rossi, 36 anni.

Quattro dei provvedimenti eseguiti riguardano esponenti della famiglia Scotto: i tre fratelli Gaetano, Pietro, Francesco Paolo e suo figlio Antonino. Le indagini si sono concentrate in particolare su Gaetano Scotto, sul fratello Francesco Paolo e sui loro familiari.

Colpo alla famiglia mafiosa dell'Arenella a Palermo: nomi e foto degli arrestati Gaetano Scotto Gaetano Scotto dopo l’arresto Il boss Gaetano Scotto Pietro Scotto Francesco Paolo Scotto Vito Barbera Antonio Scotto Giuseppe Costa Paolo Galioto

© Riproduzione riservata