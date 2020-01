Studenti in piazza stamattina a Palermo. La protesta è nata per il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento, e per le condizioni inadeguate in cui versano gli edifici scolastici.

Centinaia di studenti, attraverso cortei spontanei e non autorizzati, hanno attraversato via Maqueda, per raggiungere Palazzo delle Aquile, sede di rappresentanza del Comune di Palermo per chiedere "Più servizi e sicurezza".

