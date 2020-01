Incendio al parco della Salute di Palermo, Orlando: "Intollerabile inciviltà"

"Si tratta di un intollerabile atto di inciviltà nei riguardi di uno spazio che rappresenta una speranza per la città ma verso il quale qualcuno mostra ancora resistenza, nel tentativo di far ripiombare Palermo in un passato di cui ancora proviamo vergogna". Questo il duro sfogo del sindaco Leoluca Orlando - nel video di Marcella Chirchio - dopo l'incendio che ha colpito il parco della Salute, al Foro Italico, distruggendo giochi e giostre dei bambini.

Il sindaco si si è recato questa mattina presso il parco della Salute dove nella notte ignoti hanno dato fuoco ad alcuni giochi per bambini all'interno dell'area verde.

"Chi ha compiuto questo gesto - ha aggiunto il sindaco - odia la città e i palermitani, soprattutto i più piccoli, che qui vengono per giocare e per fare sport, e che sono le prime vittime di questi gesti vigliacchi. Confidiamo nella forze dell'ordine affinché riescano presto a individuare i colpevoli, mentre con il vicesindaco Fabio Giambrone, che ha la delega al decoro, ci attiveremo per continuare a sostenere l'importante lavoro di chi ha restituito questo spazio alla fruizione dei cittadini".

