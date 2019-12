L'impatto tra un camion e una bici è stato fatale per il 58enne Sene Guie, originario della Costa d'Avorio. L'uomo si trovava in sella al proprio mezzo in via Ammiraglio Rizzo quando è stato travolto dal camion.

Per il 58enne non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei sanitari del 118, l'uomo era già morto.

