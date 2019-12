Incidenti, ancora una tragedia: ciclista muore travolto da un camion a Palermo

Ennesima tragedia sulle strade siciliane. Un uomo di 58 anni, Sene Guie, originario della Costa d'Avorio, è morto a Palermo, in via Ammiraglio Rizzo, mentre era in sella alla sua bici. L'uomo è rimasto schiacciato da un camion che si stava dirigendo in direzione Fiera, imboccando la via Thaon de Revel.

Tragico l'impatto tra il mezzo pesante e la bici, una mountain bike di colore giallo: per il 58enne, infatti, non c'è stato nulla da fare, nonostante l'arrivo del 118. Immediatamente sono giunti sul posto anche gli agenti dell'infortunistica e la polizia.

Per effettuare i rilievi del caso e attendere l'arrivo del medico legale è stato necessario chiudere parte della carreggiata di via Ammiraglio Rizzo. Inevitabilmente il traffico nella zona è andato in tilt con ripercussioni che si sono registrate anche in alcune zone nevralgiche della città.

Ciclista morto in un incidente a Palermo, le foto da via Ammiraglio Rizzo L’incidente stradale avvenuto questa mattina in via Ammiraglio Rizzo Vittima un giovane di 25 anni schiacciato da un camion mentre era in bici Il mezzo pesante procedeva in via Ammiraglio Rizzo direzione Fiera I rilievi dopo l’incidente Chiusa parte della carreggiata di via Ammiraglio Rizzo Il camion che ha investito la vittima

E purtroppo si aggrava il bilancio delle vittime di incidenti stradali negli ultimi due giorni in Sicilia. Un bilancio terribile, sei morti dalla provincia di Trapani a quella di Catania.

