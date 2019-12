Palermo ferita dal vento, il video dal Foro Italico: ancora alberi e rami per strada

Palermo continua la conta dei danni causati dalla bufera di vento che si è abbattuta sulla città la notte fra venerdì e sabato. La città porta ancora i segni delle forti raffiche che per ore hanno tenuto sotto scacco diverse zone. Dal centro alla perferia, ci sono ancora alberi caduti per strada, pali e cartelloni pubblicitari divelti.

Al Foro Italico, come si vede nelle immagini video, è uno scempio: tronchi di albero spezzati e grossi rami sdradicati sono ancora per strada e sui marciapiedi in attesa di essere rimossi. In alcuni casi, ostacolano anche la viabilità di auto e moto, provocando disagi e rallentamenti al traffico in diversi tratti del Foro Umberto I.

Dalle prime ore di ieri sono diverse le squadre della Reset intervenute, in coordinamento con la Polizia Municipale, il settore Verde e la Protezione Civile, per gli interventi di rimozione di alberi e rami caduti. Gli interventi si sono concentrati soprattutto sulle strade pubbliche nelle quali vi erano situazioni di potenziale rischio. In azione anche le squadre di vigili del fuoco.

Gli interventi più massicci eseguiti finora riguardano Mondello, l’asse di via Libertà e strade limitrofe, e via Roma.

© Riproduzione riservata