Il forte vento causa ingenti danni anche a Mondello. Alberi caduti in diverse strade della borgata marinara, da piazza Valdesi a viale Regina Margherita, e ancora in via Mater Dei. Danni ad un'auto in via Circe.

Alcuni pali sono caduti in viale Regione Siciliana, sulla laterale ad angolo con via Sardegna. I pali hanno divelto la ringhiera di un deposito di furgoni.

