Palermo, la campagna della polizia contro le truffe agli anziani

Al via la campagna di prevenzione nazionale della polizia di Stato sul tema delle truffe agli anziani, denominata “Un giorno con la Polizia di Stato”- Non siate soli…..Chiamateci sempre”. Anche la Questura di Palermo ha promosso alcune iniziative per spiegare e diffondere tra gli anziani accorgimenti per riconoscere tali condotte e sottrarsi all’inganno.

Scopo dell’iniziativa è anche quello di spiegare alle vittime come elaborare la prostrazione psicologica conseguente al danno subito, incentivando l’azione di denuncia.

A questo scopo questa mattina, presso l’Aula “Corona” della Caserma “Pietro Lungaro” di Palermo si è tenuto un incontro con gli iscritti al Centro Anziani Comunale, ad Ancos/Anap di Confartigianato e con alcuni parrocchiani di varie comunità ecclesiali.

Nel corso dell’iniziativa sono stati proiettati alcuni spot promozionali, realizzati dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del ministero dell’Interno. Gli anziani hanno visitato la Centrale Operativa della Questura e conosciuto “de visu” gli agenti che rispondono alle loro eventuali richieste di intervento.

Infine, visita alla lapide dedicata alla memoria dei “Caduti” della Polizia di Stato posta presso l’Ufficio Scorte ed infine.

Nel video le interviste a, questore di Palermo Renato cortese questore e a Francesca Mannino, della sezione polizia di Monreale.

