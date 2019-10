Lapo Elkann a Palermo: "Qui per aiutare bambini in difficoltà"

Lapo Elkann a Palermo parla dei suoi progetti pensati con la fondazione Laps. "La mia fondazione nasce come sostegno ai bambini in difficoltà, - ha spiegato Elkann - e affronta diversi casi come la dislessia o l'abuso. Nessuna finzione anzi massima umiltà da parte mia, perchè sono tutti casi che ho vissuto in prima persona".

Inoltre, Elkann si è detto anche contento di lavorare in Sicilia: "Amo questa terra".

"Oggi con Croce Rossa Italiana - ha continuato - vogliamo sviluppare progetti rivolti agli italiani, ma anche ai nuovi italiani. La parola migranti, infatti, non mi è mai piaciuta: ricordo che quando gli italiani andarono in America eravamo migranti anche noi".

