Blitz a Palermo, Ruperti: "La cocaina dall'Argentina alle città europee via aereo"

"Abbiamo smantellato due distinte reti criminali: una che trafficava prevalentemente cocaina e un'altra per lo più hashish. In particolare, il gruppo di Ferrante trafficava la cocaina, tramite contatti diretti, dall'Argentina e tramite aerei arrivava in varie capitali europee".

Lo spiega Rodolfo Ruperti, capo della squadra mobile di Palermo, intervistato nel video in merito all'operazione "Green Finger", che ha sgominato due diverse organizzazioni criminali dedite al traffico e spaccio di droga e arrestato 23 persone.

