Nel video le prime immagini dopo l'esplosione avvenuta in piazza Leoni, a Palermo, per una fuga di gas. A scoppiare sarebbe stata una bombola di gas nel ristorante "Verdechiaro". Tre persone sono rimaste ferite lievemente e sono state medicate sul posto.

Nelle immagini video i vigili del fuoco sul posto che stanno evacuando in via precauzionale lo stabile. Chiusa la strada in entrambi i sensi di marcia.

© Riproduzione riservata