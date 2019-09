Donna accoltellata a Palermo, indagini in corso: il video

Giovane donna accoltellata a Palermo, in via Notarbartolo. Vittima una donna mauriziana di 23 anni che riportato diverse ferite sul corpo, alla testa e ad una spalla.

La donna è stata trasportata all'ospedale Civico, ma da una prima osservazione non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica dei fatti.

La donna - secondo una prima ricostruzione - sarebbe stata aggredita in casa da un familiare, probabilmente il fratello, un minorenne di 15 anni, poi fuggito.

