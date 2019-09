Paura a Palermo, donna di 23 anni accoltellata in via Notarbartolo

Tragedia sfiorata a Palermo, in via Notarbartolo. Una donna mauriziana di 23 anni è stata accoltellata a Palermo, in vicino a un panificio; ha diverse ferite sul corpo, alla testa e ad una spalla.

La donna è stata trasportata dai sanitari del 118 nell’ospedale Civico, non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri che stanno cercando un giovane.

E’ ancora da chiarire la dinamica dei fatti. La donna - secondo una prima ricostruzione - sarebbe stata aggredita in casa da un familiare, probabilmente il fratello, un minorenne di 15 anni, poi fuggito.

La ragazza - riferiscono alcuni passanti - ha avuto la prontezza di fuggire e chiedere aiuto agli esercenti di un panificio che si trova proprio di fronte al condominio, al numero 13 di via Notarbartolo.

