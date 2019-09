Marciapiede rotto in via Teti a Mondello: "Impossibile percorrerlo"

Marciapiede dissestato e praticamente impossibile da percorrere se attraversato con un passeggino o con un disabile.

Siamo in via Teti a Mondello, alle spalle di viale Regina Elena. Un marciapiede - come si vede dalle immagini - dissestato e impervio per coloro che poi a piedi si dirigono verso la via principale di Mondello.

“Abbiamo sempre problemi a percorrere questa strada - dice un residente che ha inviato questo video a redazioneweb@gds.it - ma nonostante le nostre lamentele e richieste d’intervento nulla è cambiato”.

© Riproduzione riservata