"Furbetti" dei rifiuti a Palermo, da luglio 381 multe: il video dei controlli

Oltre 380 verbali in due mesi: è il bilancio della polizia municipale di Palermo nell'ambito delle attività di contrasto all'abbandono di rifiuti per strada.

Sono 381 i verbali elevati dai vigili urbani da luglio ad oggi. Tra questi, la maggior parte riguarda il fenomeno dei rifiuti lasciati per strada: 140 verbali per mancata raccolta differenziata; 219 multe da 166 euro per abbandono dei rifiuti, 10 per abbandono di ingombranti e 7 da 600 euro per grosse quantità di rifiuti conferite.

Ancora, un verbale da 1200 euro per abbandono di rifiuti pericolosi su suolo pubblico, una multa da 516 euro per formulario di rifiuti incompleto e altri 3 verbali da 3100 ad autocarri senza formulario di rifiuti.

A pubblicare il video dell'ultima operazione dei vigili urbani, che fa il quadro di quanto fatto sinora, è il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sulla sua pagina Facebook.

"Altri incivili e criminali sorpresi dalla Polizia Municipale a gettare illegalmente rifiuti di ogni tipo - scrive nel post Orlando -. Siamo a 381 verbali da luglio 2019, 10 autocarri sequestrati, 12 soggetti segnalati all'autorità giudiziaria. Andiamo avanti senza sosta, tutti devono capire che la musica è cambiata".

