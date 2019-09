Palermo, emergenza a Bellolampo: 18 mila tonnellate di rifiuti da smaltire

È emergenza a Bellolampo. Nella discarica, al momento, sono depositate impropriamente circa 18 mila tonnellate di rifiuti che andrebbero trattate per essere smaltite in altri siti. Una situazione che rischia di precipitare con l'arrivo delle piogge: la spazzatura inzuppata crea percolato che se non è ben irreggimentato e poi trattato, col tempo penetra e arriva a inquinare le falde acquifere.

L'Arpa, così come riporta Giancarlo Macaluso in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, ha inviato una diffida alla Rap, la società che gestisce la discarica, intimando di rimuovere nel più breve tempo possibile il problema. Vista la saturazione della VI vasca e la mancanza della VII, la Regione aveva autorizzato il trasferimento in 3 discariche fuori provincia di 235 mila tonnellate ma c'è stato qualche intoppo che ha provocato il deposito di 18 mila tonnellate di rifiuti.

Domani è prevista una riunione al dipartimento regionale Acqua e rifiuti, con la speranza di trovare una soluzione complessiva al problema.

