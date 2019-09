Morto in un incidente, un corteo per l'addio del Cep ad Alessio

Rabbia e commozione questa mattina nel quartiere Cep, a Palermo, dove oggi sono stati celebrati i funerali di Alessio Terrasi, morto sabato scorso a Piano dell'Occhio, a bordo del suo scooter Honda Sh 300, mentre tornava dalla macelleria Gambino dove lavorava da due anni.

Un lungo corteo ha preso il via da via Emanuele Viola, dove viveva, e si è snodato per via Gorgone fino ad arrivare presso la chiesa San Giovanni Apostolo dove sono state celebrate le esequie. Tantissime le persone che hanno partecipato alla processione così come tante erano quelle presenti fuori in attesa del feretro e all'interno della chiesa.

La madre Serafina Runfolo non si dà pace e distrutta dal dolore ricorda che per Alessio si sarebbe trattato "dell'ultimo viaggio in moto. Aveva paura della strada e con l'arrivo delle prime piogge sarebbe andato a lavorare in auto insieme ad un collega".

Non si danno pace anche il fratello Marco e il padre Vincenzo così come gli amici e anche alcuni clienti della macelleria che oggi hanno deciso di partecipare all'ultimo saluto.

E intanto proseguono le indagini per accertare le cause dell'incidente. I carabinieri, giunti sul posto, hanno effettuato tutti i rilievi e sarebbero stati ritrovati un cerchione di una macchina e un pezzo di un paraurti: ritrovamento che potrebbe far supporre che Terrasi non sia caduto autonomamente.

