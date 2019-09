Incidente mortale a Piano dell'Occhio, muore un 24enne palermitano

Week end macchiato di sangue nel Palermitano. Nell'ennesimo incidente stradale ha perso la vita Alessio Terrasi, 24enne palermitano. Il giovane aveva appena finito il turno in una macelleria di Montelepre, dove lavorava, e si trovava a bordo del suo scooter Honda Sh 300.

Giunto in contrada Piano dell'Occhio a Torretta, intorno alle 21, avrebbe perso il controllo della moto ed è finito rovinosamente sull'asfalto. L'impatto gli è stato fatale. Il giovane, grande appassionato di cavalli, ha riportato gravi ferite e a nulla è valso l'intervento dei sanitari del 118.

Sul posto sono giunti i carabinieri per accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

Diversi i messaggi scritti dagli amici sul profilo Facebook di Terrasi. "Alè riposa in pace. Nn doveva andare così. No non doveva Eri un ragazzo eccezionale è come scherzav con mio figlio era una gioia immensa x me. Ti terrò sempre nel mio cuore. Fai ridere anche gli angeli la su ???? ti vogliamo bene", scrive un'amica.

C'è chi ricorda i momenti felici trascorsi insieme e gli ultimi incontri: "Rip in pace mi mancheranno i nostri scherzi e non doveva essere questo l'ultimo saluto che mi hai detto 2 gg fa"

© Riproduzione riservata