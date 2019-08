Rifiuti in fiamme in via Rosario Gregorio a Palermo nei pressi della stazione centrale.

Fumo nero e aria irrespirabile, annerita la facciata di una palazzina vicino al cassonetto bruciato. Alcuni abitanti della zona hanno spostato altri cassonetti prima che le fiamme li avvolgessero lamentando che in quel punto vi era una montagna di rifiuti da giorni e la Rap non aveva svuotato i cassonetti.

