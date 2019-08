Abbandona rifiuti di plastica a Palermo, multa di 600 euro

Aveva abbandonato una ingente ed ingombrante quantità di cellofan sul suolo pubblico, in via Tiro a Segno ed era andato via. Ma un cittadino ha visto tutto e ha segnalato l'episodio alla centrale operativa della Polizia Municipale che si è subito recata sul posto.

Dopo una breve ricerca, gli agenti lo hanno individuato ed è stato costretto a rimuovere il materiale abbandonato che proveniva, secondo il suo racconto, dalla propria abitazione e a portarlo presso l’isola ecologica di viale dei Picciotti. È stato inoltre sanzionato per un importo di 600 euro.

Un’altra pattuglia, in via Lussorio Cau, in abiti civili ed auto civetta, dopo un appostamento nei pressi di un’area a rischio discarica, ha sanzionato due trasgressori per un importo di 166 euro ciascuno per conferimento dei rifiuti fuori orario.

Grazie ad un’altra segnalazione pervenuta via mail, la Polizia Municipale ha poi riconosciuto e successivamente sanzionato un cocchiere, fotografato da un cittadino mentre era intento a conferire le deiezioni equine nel cestino dei rifiuti di via Roma all'incrocio con via Cavour.

Al controllo della documentazione, è stato inoltre accertato che l'uomo non aveva provveduto al rinnovo del certificato sanitario del cavallo che ne attestasse l’idoneità fisica all'attività. Il cocchiere è stato sanzionato per un importo complessivo di 100 euro ed è stato interrotto il servizio.

La Rap ha provveduto, nel frattempo, alla pulizia e alla disinfezione del cestino.

© Riproduzione riservata