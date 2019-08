Incendi, a Palermo in fiamme anche i rifiuti: paura vicino alla stazione

Paura a Palermo per un incendio di rifiuti. Le fiamme sono divampate in via Rosario Gregorio, vicino alla stazione centrale.

Il 113 ha allertato immediatamente i vigili del fuoco che sono giunti con una squadra e hanno spento il rogo.

Le fiamme si sono alzate producendo un fumo nero e rendendo l'aria irrespirabile. La facciata della palazzina vicino al cassonetto si è annerita. Alcuni abitanti della zona hanno spostato altri cassonetti prima che le fiamme li avvolgessero lamentando che in quel punto vi era una montagna di rifiuti da giorni e la Rap non aveva svuotato i cassonetti.

Intervenuta anche la polizia che ha chiuso la strada. Salve le auto parcheggiate nei pressi del rogo.

