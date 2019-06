Tragedia in via Altarello a Palermo. Un uomo di 79 anni, Benito Rotolo, è morto nella notte soffocato dal fumo di un incendio all'interno della sua abitazione. I soccorsi hanno tentanto di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare.

Le fiamme hanno coinvolto anche l'appartamento accanto. Sono in corso le indagini.

