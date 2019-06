Incendio di via Altarello a Palermo: il fumo ha ucciso l'anziano, nuove indagini e appartamento sequestrato

Sequestrato dalla polizia scientifica l'appartamento al primo piano in via Altarello 72 dove ieri sera si è sviluppato l'incendio in cui ha perso la vita Benito Rotolo, di 79 anni.

L'uomo è morto soffocato dal fumo del rogo. Questa mattina i funzionari dei vigili del fuoco effettueranno ulteriori verifiche per capire cosa abbia fatto scaturire le fiamme nell'abitazione.

Le squadre dei vigili del fuoco durante i soccorsi hanno trovato l'anziano privo di sensi a terra. I sanitari del 118 hanno cercato invano di rianimarlo, ma per lui non c'è stato niente da fare.

L'incendio è divampato dentro l'abitazione intorno alle 20,30. I residenti dei palazzi vicini hanno allertato la sala operativa dei vigili del fuco perché hanno visto uscire fumo dal palazzo.

