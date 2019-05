A spasso per via Roma a Palermo: auto sulle strisce e lavori, vita dura per i pedoni

Parcheggi selvaggi, auto posteggiate sulle strisce pedonali e in prossimità degli scivoli per disabili; ancora, marciapiedi occupati e transennati dai cantieri in corso. Basta fare una passeggiata a piedi in via Roma a Palermo, come quella fatta nel video, per imbattersi in mille ostacoli che rendono la strada, una delle centrali in città, assolutamente difficile per i pedoni e, ancora di più, per i disabili specie se in carrozzina.

La sicurezza per i pedoni in via Roma è stata una questione cara anche alla prima circoscrizione, che a seguito dei numerosi incidenti registrati nei mesi scorsi ha chiesto delle misure specifiche al Comune, come i segnalatori luminosi. I primi lampeggianti sono stati installati in prossimità dell'attraversamento pedonale di via Bandiera e piazza San Domenico, a pochi passi dal luogo in cui nel marzo scorso un commerciante bengalese, Muhit Chowdhllry, è stato travolto da una Smart proprio mentre attraversava la strada, all'altezza della Rinascente.

