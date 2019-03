Incidenti in via Roma a Palermo, installati i primi segnalatori luminosi

Arrivano i segnalatori luminosi in via Roma. Dopo gli incidenti, troppi, avvenuti nei giorni scorsi arriva la prima risposta del Comune di Palermo.

I primi lampeggianti sono stati installati in prossimità dell'attraversamento pedonale di via Bandiera e piazza San Domenico, a pochi passi dal luogo in cui un commerciante bengalese, Muhit Chowdhllry, è stato travolto da una Smart proprio mentre attraversava la strada, all'altezza della Rinascente.

A richiedere interventi urgenti, con un'apposita delibera, la prima circoscrizione.

Troppi gli incidenti avvenuti infatti in via Roma, quello tragico che ha provocato la morte di Muhit Chowdhllry è stato di certo il più drammatico e grave, ma non l'unico. In meno di due settimane sono stati investiti cinque pedoni.

A seguito degli incidenti, l'assessore alla Mobilità Giusto Catania ha dato mandato al vice comandante della polizia municipale di predisporre ed incrementare in via Roma le misure di prevenzione e ad Amat di potenziare la segnaletica verticale ed orizzontale in prossimità degli attraversamenti pedonali".

"Chiederemo un nuovo incontro con l'assessore Catania per rivedere un piano più dettagliato per garantire la sicurezza dei pedoni in via Roma, anche e soprattutto in vista dell'arrivo di più turisti e crocieristi delle prossime settimane - dice il vicepresidente della Prima circoscrizione, Antonio Nicolao -. Tra le nostre richieste, l'installazione di più semafori a tempo. In via Roma la sicurezza dei pedoni è fondamentale".

