I rilievi dei carabinieri in via Re Federico a Palermo dopo la sparatoria: il video

Colpi di pistola sono stati sparati questo pomeriggio in un condominio in via Re Federico a Palermo.

Un uomo, al termine di una lite, avrebbe sparato alcuni colpi di pistola contro una vicina di casa che si occupa della pulizia della scala, dopo che questa avrebbe sollecitato il pagamento di 12 euro. A restare lievemente ferito è stato proprio l'uomo, che è stato prima medicato in ospedale e poi arrestato dai carabinieri e condotto al carcere Pagliarelli.

Ecco il video dei carabinieri sul posto per i rilievi necessari.

