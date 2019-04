Palermo, dopo lo sgombero dal campo i rom nella villetta confiscata: "Qui senza luce né acqua"

All'indomani dello sgombero del campo rom di Palermo, i 14 nomadi trasferiti ieri in una villetta confiscata alla mafia in via Messina Montagne, in via B.C. 23, "chiedono scusa" ai vicini per il rogo appiccato ai rifiuti che hanno trovato.

I nomadi lamentano di essere nella villetta "senza luce né acqua. Anche i bagni sono tutti guasti e non possiamo utilizzarli. Chiediamo al Comune di intervenire".

E ancora, "Chiediamo scusa al vicinato per il rogo di ieri", dice Giovanni, uno dei rom intervistato nel video.

Concluso lo sgombero del campo rom di Palermo: via i 58 nomadi, per un mese andranno in hotel Poliziotti al campo rom La Favorita La polizia presidia lo sgombero L’area controllata dalle forze dell’ordine Prosegue lo sgombero Poche baracche ancora in piedi Giornalisti sul luogo Le baracche dei nomadi Sgombero del campo rom Presente anche un’ambulanza

Ma i residenti non vogliono saperne e da ieri hanno protestato per l'arrivo dei nomadi. "Noi non li vogliamo - hanno detto -. Sono arrivati da qualche ora e già hanno creato una nube nera che ha infestato la zona. La nostra zona è dimenticata dal Comune. Domenica prossima ci riuniremo al Baglio Favara Balate, residenti e proprietari, per stabilire una forma di lotta contro la decisione del Comune; ci riuniremo in associazione e decideremo le iniziative da adottare", ha annunciato un imprenditore che vive nella zona.

