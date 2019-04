"Quante dita vedi? Apri gli occhi", poi pugni e schiaffi: i metodi della mafia nigeriana a Palermo

"Quante dita vedi, quante dita vedi? Non sai contare? Apri gli occhi". Rimproveri, minacce e poi schiaffi e pugni. Tutto tra i vicoli di Ballarò. Ecco il video e le intercettazioni dell'operazione della polizia contro il clan di matrice cultista, denominato "Eiye" e ramificato su tutto il territorio nazionale.

Nell’operazione "No Fly Zone" la Squadra mobile di Palermo ha eseguito diversi fermi, emessi dalla locale Dda, nei confronti di nigeriani accusati di far parte dell’associazione a delinquere di stampo mafioso, "come dimostrato - sottolineano gli inquirenti - dalle indagini svolte dalla Squadra Mobile di Palermo coordinata dalla locale Procura della Repubblica, che si sono avvalse di attività tecniche, dichiarazioni di collaboratori e dichiarazioni testimoniali".

